مستشار الرئيس للصحة: منظومة علاج فيروس سى مستمرة ومتابعة لأى حالات يتم اكتشافها

محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن فيروس سي كان منتشرا ومشاكله كثيرة.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي،: "بسبب فيروس سي الإنسان كان يتحول إلى إنسان غير قادر غير منتج، وكان الفيروس يؤدي إلى تليف الكبد ثم فشل كبدي وتداعيات كثيرة".

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إلى أنه كان هناك ملايين المصريين المصابين بهذا الفيروس"، معقبا: "تم تبني منظومة ضخمة قومية لعلاج كل هذه الحالات ونجحنا في علاجها وننجحنا في تصنيع الدواء في مصر بأسعار أقل من الخارج بكثير وكل المرضى حصلوا على علاج مجاني وتم شفاء الملايين من هذا الفيروس".

وأكد محمد عوض تاج الدين: "المنظومة لا تزال مستمرة وهناك متابعة لأي حالات يتم اكتشافها وللحالات التي عولجت بالدواء".