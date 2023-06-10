محافظ شمال سيناء يشارك باجتماع لرؤساء لجان الثانوية العامة للتجهيز للامتحانات

شمال سيناء - محمد حسين

شارك اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى اجتماع عقده حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء مع رؤساء لجان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023: دور أول.

وفي كلمته أعلن محافظ شمال سيناء التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بعمل كل ما في الاستطاعة للعمل على راحة القائمين علي اللجان بتجهيز الاستراحات واللجان بكل المتطلبات والاحتياجات.

وتضمن الاجتماع نقل حمزة رضوان وكيل تعليم شمال سيناء، توجيهات وزارة التربية والتعليم للحضور من رؤساء اللجان وهي عقد اجتماع مع كافة العاملين المنتدبين باللجنة، و نقل المشاعر الجادة للامتحان لكافة العاملين باللجنة، وضرورة التحقق والتأكد من شخصية جميع المتواجدين باللجنة، والإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، و تقع المسؤولية على رئيس اللجنة - المراقب - الملاحظ في حالة تسريب الامتحان ونشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسليم كتيب المفاهيم للطالب مع التنبيه عليه بعدم الكتابة داخل الكتيب واستلام الكتيب من الطالب، وعمل توعية ومراجعة تعليمات كتابة أرقام الجلوس على البابل شيت، وورقة الإجابة لجميع الملاحظين والتأكيد على مصدر واحد للتعليمات من رئيس اللجنة والتأكد بعدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان ، و التأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم ، والإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

وأضاف أنه مطلوب تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الامتحانية ، كما أعطى التعليمات بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وأضاف بأنه تم توفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات وضيوف المحافظة، وعمل البروتوكولات مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ، وشركة الكهرباء والمياه والتليفونات، لتوفير الخدمات المتاحة من كل منهم على أحسن وجه ممكن ، كما أنه تعمل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية الأربعة " العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح" على مدار ال24 ساعة وذلك لتقديم الخدمة المتاحة واستعدادها التام لأي حدث طارئ ممكن حدوثه.



محافظ شمال سيناء يشارك في حضور اجتماع لرؤساء لجان الثانوية العامة (1)



محافظ شمال سيناء يشارك في حضور اجتماع لرؤساء لجان الثانوية العامة (2)



محافظ شمال سيناء يشارك في حضور اجتماع لرؤساء لجان الثانوية العامة (3)



محافظ شمال سيناء يشارك في حضور اجتماع لرؤساء لجان الثانوية العامة (4)



