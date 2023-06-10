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محافظ بورسعيد: إدراج أسواق الحميدي والتجاري على أجندة الرحلات الأسبوعية

السبت، 10 يونيو 2023 11:06 م
محافظ بورسعيد: إدراج أسواق الحميدي والتجاري على أجندة الرحلات الأسبوعية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء دعم صغار التجار بأسواق الحميدي والتجاري من خلال إقامة الأسواق الصيفية بجوار جامع الشاطئ مجانا وتوفير البضائع للمتعثرين والتوسع في أنشطة المعارض داخل محافظة بورسعيد وخارجها، مما يعود بالنفع على أبناء محافظة بوسعيد. 
 
 
وأوضح المحافظ، أنه سيتم الترويج لهذه المعارض والأسواق، كما سيتم إدراج أسواق الحميدي والتجاري ضمن أجندة الرحلات الداخلية الأسبوعية لمحافظة بورسعيد والتي تشهد توافد كبير من أبناء المحافظات الأخري للتسوق، وكذلك زيارة الأماكن السياحية بالمحافظة.
 
وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إحدى المعارض التي نفذتها المحافظة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني. 
 
 
 

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