اليوم السابع
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محافظ بني سويف: إزالة 286 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

السبت، 10 يونيو 2023 11:32 ص
محافظ بني سويف: إزالة 286 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية إزالة تعدى على أملاك الدولة
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 286حالة ( 147حالة تعد مباني ،139حالات زراعات ) ، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي وحتى الخميس 8 يونيو الجاري.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر  حتى 16 يونيو الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة خلال  الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.

 

 


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