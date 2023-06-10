محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير كوبري أبو طبل ودائري منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة بمركز و مدينة منيا القمح للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المدينة.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة كوبري أبو طبل والتي تشمل تغطية مسافة 400 متر وانشاء حائط ساند بطول 100 متر بترعة المدير وإنشاء عدد 2 كوبري بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه ، حيث تُعد المنطقة محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

قدم أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح شرحاً تفصيلياَ لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالمنطقة وتمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من زراعة الخوازيق بكوبري مصرف القليوبي وإنشاء الحوائط الخرسانية وتم الانتهاء من إنشاء الحائط الساند بطول 100 متر اتجاه قرية شلشلمون وجاري الانتهاء من اعمال انشاء السقف الخاص بكوبري أبو الأخضر وتكثيف الاعمال بالمنطقة لسرعة الانتهاء منها والبدء في اعمال الرصف لخلق محور مروري جديد يساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

وقال المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصاري جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج اليها المواطن وتقديم افضل الخدمات له .

توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح بطول 2.6 كم مزدوج وبتكلفة اجمالية 52 مليون جنيه ، والمُنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك بعد أن الإنتهاء من وضع طبقة الأساس الثانية من بالاتجاهين تمهيدا لأعمال الرصف ليربط الطريق بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها وذلك تنفيذا لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد مع الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية لسرعة إنهاء الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.