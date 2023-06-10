محافظة أسوان: توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا لـ608 مواطنين

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل مبادرة "الناس لبعضهم" التي أطلقها أشرف عطية، محافظ أسوان، في مارس 2020 سلسلة الأعمال الخيرية واللمسات الإنسانية التى يتكاتف فى تحقيقها كافة الجهود الحكومية والأهلية لرفع كاهل المعاناة عن البسطاء والمرضى لتجسد بذلك أكبر ملحمة مجتمعية إنسانية على مدار ما يزيد عن 3 سنوات.

وفى إطار هذه الجهود، شهدت قرية الأمل التابعة لمركز نصر النوبة تنظيم قافلة طبية مجانية تحت مظلة مبادرة "الناس لبعضهم" وبرعاية أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام للمبادرة.

وأسفرت جهود القافلة بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى برئاسة محمد فاروق حفيظ، عن إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 608 مواطن ومواطنة بقرية الأمل والقرى المجاورة لها، وذلك وسط مشاركة متميزة لأطقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين فى تخصصات الباطنة، والجراحة، والمسالك، والعظام، والنسا والتوليد، والقلب، والأنف والأذن ، والجلدية ، والأطفال ، مع صرف العلاج بالمجان أيضاً.

ومن جانبها أكدت غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمشرف العام على مبادرة "الناس لبعضهم" أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، فإن المبادرة لديها تواصل جيد مع المواطنين، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعة إتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة.

وأوضحت، أن المبادرة تساهم بشكل مباشر فى توقيع الكشف الطبى على المرضى فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى إجراء جراحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مع صرف روشتات شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة، وتوفير الأدوية المختلفة عبر صيدلية " الناس لبعضهم " ، وكذا توفير الأجهزة التعويضية وتركيب طرف علوى وسفلى، وأجهزة شلل الأطفال، علاوة على توفير أسرة ومراتب للأطفال المصابين بالشلل الرباعى ، فضلاً عن تجهيز العرائس حيث تم التنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال وأهل الخير لتنفيذ كل ذلك على الوجه الأكمل.



جانب من القافلة الطبية بأسوان (1)