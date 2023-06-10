"مايا مرسى": برنامج هى تقود شجعت طالبات المدارس الفنية

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن برنامج هى تقود شجعت طالبات التعليم الفنى وجعلت التعليم الفنى مختلف فى نظر الطلاب وأولياء أمورهم، موضحة أن تجربة الطالبات فى عرض هى تقود شئ مشرف موجه الشكر لمعلمى المدارس الفنية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أنها ترى فى طالبات برنامج هى تقود سيدات المستقبل، أن التعليم الفنى جزء من عمل مؤسسة شباب القادة، مشيرة إلى أن الطالبات تقود مستقبل البلد وهذه فرصة عظيمة للطالبات فى توقيت يعتبر بمثابة الفرصة الذهبية للمرأة، والمجلس القومى للمرأة، كما أعلنت أنه من حق مؤسسة شباب القادة استخدام التاء المربوطة كشعار لكل منتجاتها، كنت وجهت الشكر لاولياء الأمور الذين شجعوا أولادهم فى الدخول والالتحاق بمدارس التعليم الفنى.

من جابه قال النائب أحمد فتحى، المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، إن مؤسسة شباب القادة تعمل على تطوير ملف التعليم الفنى، وتغيير الصورة الذهنية حول التعليم الفنى بمشاركة ودعم المجلس القومى للمرأة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هى تعتبر بمثابة الداعم الرئيسى، موضحا أن برنامج هى تقود واجه تحديات كبيرة فى تنفيذه للوصول إلى مديرين المدارس والمديريات، واثبتت مؤسسة شباب القادة أنها قادرة على الاستثمار فى التعليم الفنى وطالبات التعليم الفنى. ووجه أحمد فتحى، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها الكبير لما يتم من إنجاز وتسليط الضوء على رائدات التعليم الفنى، كما شكر النائب أحمد فتحى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعمها الكبير لبرنامج هى تقود لطالبات المدارس الفنية، موجها حديثه للطالبات: أفخرى لانك خريجة التعليم الفنى بمصر".

وأعلنت مؤسسة شباب القادة عن إطلاق المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود - She Leads" للعام الثالث على التوالي، اليوم السبت، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وقيادات من الوزارة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، وممثلين من المجلس، بالإضافة إلى ممثلين القطاع الحكومي والخاص والإعلام.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، أن 150 طالبة يتنافسون هذا العام في المسابقة النهائية للبرنامج من مختلف مدارس التعليم الفني في القاهرة و الإسماعيلية و المنيا و بني سويف، بعد أكثر من 6 أشهر من التدريبات، التي بدأت بتدريبات شخصية للعمل على تطوير الطالبات، و تدريبات عملية و تقنية، بالإضافة إلى تدريبات على مواضيع ريادة الأعمال لمساعدتهم في تنفيذ أفكارهم و مشاريعهم، مما أهلهم من أجل التنافس في مسابقة نهائية مليئة بالأفكار المبتكرة.

قال النائب أحمد فتحى، المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، إن مؤسسة شباب القادة تعمل على تطوير ملف التعليم الفنى، وتغيير الصورة الذهنية حول التعليم الفنى بمشاركة ودعم المجلس القومى للمرأة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هى تعتبر بمثابة الداعم الرئيسى، موضحا أن برنامج هى تقود واجه تحديات كبيرة فى تنفيذه للوصول إلى مديرين المدارس والمديريات، واثبتت مؤسسة شباب القادة أنها قادرة على الاستثمار فى التعليم الفنى وطالبات التعليم الفنى.

ووجه أحمد فتحى، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها الكبير لما يتم من إنجاز وتسليط الضوء على رائدات التعليم الفنى، كما شكر النائب أحمد فتحى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعمها الكبير لبرنامج هى تقود لطالبات المدارس الفنية، موجها حديثه للطالبات: أفخرى لانك خريجة التعليم الفنى بمصر".