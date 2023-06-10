اليوم السابع
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غرق شاب فى ترعة القضابة بالغربية لعدم إجادته السباحة

السبت، 10 يونيو 2023 10:37 ص
غرق شاب فى ترعة القضابة بالغربية لعدم إجادته السباحة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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توفى شاب في العقد الثاني من العمر غرقا في ترعة القضابة مركز بسيون بمحافظة الغربية بعد أن جرفه التيار لعدم اجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بغرق شاب في ترعة القضابة بمركز بسيون.
 
انتقلت قوة أمنية والانقاذ النهري وسيارة اسعاف وتم انتشال جثة الشاب، حيث تبين نزوله للاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اخبار الحوادث

جثة

بسيون

ترعة القضابة

محافظة الغربية



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