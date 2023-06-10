سيدتان تعترفان بتفاصيل نصبهما على المترددين على ماكينات الصراف الآلي في القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدتان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلي في القاهرة، حيث أنهما يستغلان عدم دراية بعض المترددين على ماكينة الصراف الآلي، بكيفية سحب النقود، خاصة من كبار السن، وتعرضان على الضحية المستهدف سرقتها، مساعدتها في سحب النقود، ثم تستبدلان البطاقة، ببطاقة بنكية أخرى شبيهة لنفس البنك، وتستوليان على بطاقة الضحية بعد التعرف على الرقم السري.

وقالت المتهمتان أنهما تسحبان النقود من حسابات الضحايا، ويتم اقتسامهما بينهما، وإنفاقها في شراء المشغولات الذهبية، وعلى متطلباتهما الخاصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتان - لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر ، وبحوزتهما (٢ بطاقة بنكية - مشغولات ذهبية - مبلغ مالى "مجهولين المصدر" ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم فى سحب المبلغ المالى ، ومغافلتهم واستبدالها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم ، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية ، وأقرا بأن المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الاجرامى ، كما أقرا بارتكاب عدد (9) وقائع سرقة باستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتان واتهموهما بالسرقة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.