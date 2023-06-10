اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا

السبت، 10 يونيو 2023 04:04 م
رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، اجتماعاتها، اليوم السبت، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا.

وضمت اللجنة كل من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور محسن المهدي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور محمود حامد الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسة حرص جامعة بنها، على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

 

 


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