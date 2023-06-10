رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت الموافق 10 يونيو2023 م أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 م بكليات الجامعة الأهلية. جاء في إطار حرص إدارة جامعة المنصورة الأهلية على متابعة أعمال الامتحانات

وقد رافقه خلال الجولة كلا من الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، و الدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، و الدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، و الدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.

حيث قام الدكتور شريف خاطر بتفقد اللجان الامتحانية والتأكد من توفر جميع المستلزمات الضرورية للعملية الامتحانية، وقد أشاد بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات ، مع تواجد جميع مديرى البرامج ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.

و قام خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الإمتحانات.

وأكد الدكتور شريف خاطر خلال الجولة أن جامعة المنصورة الأهلية حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.