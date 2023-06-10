رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال طلاب المرحلة الخامسة بجامعة الطفل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، حفل استقبال طلاب المرحلة الخامسة بجامعة الطفل، والذين يبلغ عددهم (204) طالبا وطالبة، وذلك بمركز القياس والتقويم بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد أبو هاشم مدير مركز القياس والتقويم ، الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، الدكتور فريد سامي الأستاذ بكلية الزراعة ومدير وحدة إدارة المشروعات، الدكتور إسلام حامد منسق جامعة الطفل، الدكتور ماجد أبو هاشم الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتورة هبه عبد الفتاح عضو فريق جامعة الطفل، والدكتورة أسماء بكري عضو فريق جامعة الطفل، الدكتورة شيماء فرج عضو فريق جامعة الطفل، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة بطلاب المرحلة الخامسة بجامعة الطفل وأولياء أمورهم ، معربا عن سعادته بهم بوجودهم فى رحاب جامعة الزقازيق، متمنيًا لهم قضاء وقت علمي شيق بالجامعة وتحقيق أكبر استفادة وحثهم علي الاجتهاد والتفوق، وذلك إيماناً بدور الجامعة فى التواصل المجتمعي، مشيرا أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على تخريج طلاب حاصلين على شهادات أكاديمية فهى منارة المجتمع التى تعمل على النهوض به وتطويره فى كافة المجالات.

ومن جانبه أشار الدكتور إسلام حامد منسق جامعة الطفل بأن طلاب المرحلة الخامسة سيشاركون في الأنشطة العلمية المختلفة خلال شهر يونيو مع القيام بزيارة للكليات العلمية في شهر يوليو 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وتحت إشراف الساده عمداء الكليات العلمية المختلفة بالجامعة .

جدير بالذكر أنه تم توزيع الطلاب علي مجموعتين الأولى بمركز القياس والتقويم، حيث قام بالشرح لطلاب المجموعة الأولى الدكتور إسلام حامد استشاري فارماكولوجي بكلية الطب البيطري ومنسق جامعة الطفل، حيث كانت المحاضرة عن طرق التواصل المختلفة عند الكائنات الحية ، بينما كانت المجموعة الثانية بمركز إدارة المشروعات، وقام بالشرح للطلاب د.ماجد أبو هاشم الأستاذ بكلية الصيدلة، حيث كانت المحاضرة عن الأعشاب الطبية بأسلوب شيق وبسيط.



