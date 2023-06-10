اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لنقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد (إنفوجراف)

السبت، 10 يونيو 2023 04:53 م
خليك واعى.. لا صحة لنقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد (إنفوجراف) لا صحة لنقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد

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أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، إذ تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.
 
 
لا صحة لنقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد
لا صحة لنقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد
 
أكدت أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة.
 
وشددت على أنه لم يتم السماح بنقل أي قطعة أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، مُناشدةً المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 

 


خليك واعى

نقل قطع أثرية

الآثار

الحكومة



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