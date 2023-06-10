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حياة كريمة ببنى سويف: تنفيذ 30 مشروعاً فى قطاع الصحة بقرى مركز ببا

السبت، 10 يونيو 2023 08:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف: تنفيذ 30 مشروعاً فى قطاع الصحة بقرى مركز ببا جانب من المتابعة
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرى مركز ببا التابعة لمحافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
 
وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف أن قرى مركز ببا جنوب تشهد تنفيذ 30 مشروعا  في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرى بمركز ببا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
 
واضافت مدحت صلاح أن قرية سدس تشهد تنفيذ مشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف "إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير ، مشيرا إلى أن  المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف.
 

 

 


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