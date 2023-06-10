حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما بالغربية

الغربية مصطفى عادل

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، حبس المتهم بالتعدي على شقيقه بالضرب بعصا خشبية، وتسبب في وفاته بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن الغربية ، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة بمقتل شخص بقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه، تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم بضرب شقيقه بعصا خشبية على رأسه وسقط قتيلا في الحال، بسبب خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم ونقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.