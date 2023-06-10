اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما بالغربية

السبت، 10 يونيو 2023 11:56 ص
حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، حبس المتهم بالتعدي على شقيقه بالضرب بعصا خشبية، وتسبب في وفاته بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة بمقتل شخص بقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات.
 
انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه، تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم بضرب شقيقه بعصا خشبية على رأسه وسقط قتيلا في الحال، بسبب خلافات بينهما.
 
تم ضبط المتهم ونقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

محافظة الغربية

كفر الزيات

مشاجرة

اخبار الحوادث



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