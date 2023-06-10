حالة تأهب فى الهند بعد تحذير من قوة إعصار "بحر العرب"

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات الهندية حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب البلاد ومناطق ساحلية أخرى، بعد أن حذر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، بحسب "سكاى نيوز".

وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفى منطقتى ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوى.

وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي "عاصفة شديدة جدا" الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت إن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومترا إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة المالية مومباي.

ونقلت رويترز عن المصدر "من المرجح جدا أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

وتم نشر فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث بولاية جوجارات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار.

وأزيلت الهياكل غير المستقرة، مثل اللافتات، وتأهبت إدارة الكهرباء لانقطاع التيار.