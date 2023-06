جنود بريطانيون يفقدون وعيهم أثناء تحيتهم للأمير وليام بسبب الحر الشديد.. فيديو

وقعت العديد من حالات الإغماء فى صفوف الجنود البريطانيين، أثناء تحيتهم للأمير وليام خلال فعاليات عرض عسكرى أقيم اليوم السبت فى العاصمة لندن، ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس"، غلب الحر على 3 جنود بريطانيين كانوا يرتدون الزى العسكرى الرسمى المكون من سترات صوفية وقبعات من جلد الدب، خلال العرض العسكرى المعروف باسم تفقد الكولونيل.

ووفقا لمراسم هذا العرض، يتفقد وريث العرش الأمير وليام وهو الكولونيل الفخرى للحرس الويلزي، أكثر من 1400 جندى من الفرقة المنزلية والمدفعية للقوات الملكية.

