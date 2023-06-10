جنود بريطانيون يفقدون وعيهم أثناء تحيتهم للأمير وليام بسبب الحر الشديد.. فيديو

وقعت العديد من حالات الإغماء فى صفوف الجنود البريطانيين، أثناء تحيتهم للأمير وليام خلال فعاليات عرض عسكرى أقيم اليوم السبت فى العاصمة لندن، ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس"، غلب الحر على 3 جنود بريطانيين كانوا يرتدون الزى العسكرى الرسمى المكون من سترات صوفية وقبعات من جلد الدب، خلال العرض العسكرى المعروف باسم تفقد الكولونيل.

ووفقا لمراسم هذا العرض، يتفقد وريث العرش الأمير وليام وهو الكولونيل الفخرى للحرس الويلزي، أكثر من 1400 جندى من الفرقة المنزلية والمدفعية للقوات الملكية.

A guard has fainted during a rehearsal for Trooping the Colour.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Kcsari3bvJ — Sky News (@SkyNews) June 10, 2023

وسجلت درجات الحرارة فى العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت 30 درجة مئوية، خلال العرض العسكرى، وعقب انتهاء العرض كتب الأمير وليام "تغريدة" عبر تويتر شكر فيها الجنود البريطانيين المشاركين فى العرض العسكري.

وجاء فى التغريدة: "شكرا لكل جندى شارك فى استعراض الكولونيل صباح اليوم فى هذا الحر الشديد، وبالرغم من الظروف الصعبة إلا أنكم قمتم بعمل جيد".

وجرى الاستعراض العسكرى اليوم كبروفا للاحتفال بعيد ميلاد الملك، وهو عرض عسكرى سنوى يقام سنويا خلال شهر يونيو للاحتفال بعيد ميلاد الملك، حيث سيحتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده فى الـ 17 من يونيو الجارى.