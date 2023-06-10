جنوب سيناء تنهي استعداداتها لامتحان الثانوية الدور الأول لعام 2022/2023

جنوب سيناء - محمد حسين

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد حامد عقل، أنَّ مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لامتحان الشهادة الثانوية الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، والذي سيبدأ يوم الاثنين الموافق الـ 12 من يونيو 2023، ويستمر حتى الخميس الموافق الـ 13 من يوليو 2023.

وأوضح أن عدد المستهدفين للامتحان هم 1199 طالبًا وطالبة، وسيتم توزيعهم على 8 لجان امتحانية في مدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم توفير كافة مستلزمات اللجان، مثل المطهرات وأدوات التعقيم وخامات الامتحانات، وأجهزة قياس الحرارة وعصا الالكترونية، كما تم تجهيز 14 استراحة للمنتدبين بإجمالي 450 سريرًا مؤثثًا ومجهزًا تجهيزًا كاملاً لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة المحافظ، لاستعراض بروتوكول التعاون بين المديرية والجهات المعنية، كالأمن والصحة ومياه الشرب والكهرباء والتموين والإسعاف والدفاع المدني والقوات المسلحة والتضامن الاجتماعي والحملة الميكانيكية، سواءً لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، إضافةً للتنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة، وتوفير الخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات، وكذلك هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة، كما أشار إلى ضرورة التزام مديري الإدارات ورؤساء اللجان بإتباع التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان.

وجاءت أهم بنود التعليمات الوزارية على النحو التالي: عدم حضور أي شخص غير مرخص له دخول لجنة الامتحان أو التواجد في محيطها، وعدم السماح بحمل الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى إلى داخل اللجنة، وعدم السماح بالتحدث أثناء الامتحان، وعدم السماح بالخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الامتحان وتسليم الورقة الامتحانية، وعدم السماح بإدخال أي مصادر خارجية أو مراجع إلى داخل اللجنة.

كما تضمنت التعليمات الوزارية أيضًا ضرورة مراقبة اللجان بشكل دقيق عن طريق فريق من المراقبين المدربين، وضرورة تأمين السرية التامة للأسئلة والإجابات، وضرورة عدم إعطاء أي معلومات عن الامتحان لأي شخص غير مخول لها، وضرورة التأكد من صحة بيانات الطلاب وتطابقها مع الهوية الشخصية للطالب.