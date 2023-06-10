تعليم الدقهلية: إنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

الدقهلية شريف الديب

أنهت مديرية التربية والتعليم بالدقهليه الاستعدادات لخوض امتحانات الثانوية العامة ، بعد أن تم تجهيز اللجان واستراحات المراقبين، للبدء فى امتحانات شهادة الثانوية لعام 2023 والمقرر انعقادها فى الفترة من 12 يونيو الجارى وحتى 13 يوليو المقبل.

وقد شهدت الاستعدادات اجتماعا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والمهندس فتوح علام وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس الزناتى عبدالعظيم وكيل مديرية الطرق، وممثل مديرية أمن الدقهلية، وممثل هيئة الإسعاف بالدقهلية، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى الإدارات التعليمية.

ووجه خلاله المحافظ للتنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أى تجاوزات قد تحدث، مشدداً على أنه لن يسمح بحدوث أى تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

كما أشار إلى التنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقى أى شكاوى أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيراً إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات فى كافة اللجان.

كما أكد على التنسيق الكامل بين كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشدداً على النظافة العامة داخل المدراس وخارجها.