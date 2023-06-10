تضامن المنوفية تودع حجاج الجمعيات الأهلية

المنوفية – محمود شاكر

أعلن إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية عن مغادرة بعثة حج الجمعيات الأهلية البالغ عددهم 180 حاجا بالإضافة إلي 4 مشرفين، اليوم.

وأوضح فوزى أنه كان في وادع الحجاج، يرافقه بعض القيادات التي تمنت للحجاج الحج المبرور وطلبوا الحجاج بالدعاء لمصر .

وأوضح فوزي انه تم عقد عدة ندوات توعية بحضور رجال دين واطباء بالإضافة الي شرح للتعليمات المنظمة للحج وتعليمات المملكة العربية السعودية في هذا الشأن .

وأوضحت القيادات التنفيذية بالمحافظة أنه تم العمل خلال الفترة السابقة على اتخاذ كافة التدبير لرعاية حجاج الجمعيات الأهلية منذ سفرهم وحتي عودتهم لديارهم سالمين وأنه تم إهداء ملابس الإحرام وبعض مستلزمات الحج لهم وتمنت لهم الحج المبرور والعودة لديارهم سالمين.