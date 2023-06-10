تركيب 33 عمود إنارة بطريق المريوطية فى مدينة العياط.. صور

كتب خالد كامل

شهد طريق المريوطية تركيب 33 عمود إنارة مع تركيب وشد أسلاك خمسة وثلاثون لفة سلك وتركيب 30 لمبة موفرة، وذلك بطول الطريق من بعد قرية السعودية مارا لقرية اللشت وحتي نهايه قرية بمها .