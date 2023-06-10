اليوم السابع
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تركيب 33 عمود إنارة بطريق المريوطية فى مدينة العياط.. صور

السبت، 10 يونيو 2023 11:19 ص
تركيب 33 عمود إنارة بطريق المريوطية فى مدينة العياط.. صور تركيب أعمدة إنارة بالعياط
كتب خالد كامل

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شهد طريق المريوطية تركيب 33 عمود إنارة مع تركيب وشد أسلاك خمسة وثلاثون لفة سلك وتركيب 30 لمبة موفرة، وذلك بطول الطريق من بعد قرية السعودية مارا لقرية اللشت وحتي نهايه قرية بمها .
 
 
جاء ذلك بتوجيهات المهندس محمود عبدالحليم رئيس مجلس مدينة العياط وإشراف النائب عز شرباش وبإشراف رئيس الوحده المحليه بالمتانيا حماده مليحي، وبمشاركة فريق عمل متطوع من قري اللشت وبمها، خاصة وأن هذا الطريق لم يتم إضاءته منذ عشرون عاما فتم إناره هذا الطريق  بأقل الإمكانيات المتاحه بالوحده المحليه بالمتانيا.
 
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