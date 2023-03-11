ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "إى إف جى" تنفذ تداولات بـ1.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 916 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 754.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء فى المركز السادس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 751 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز السابع، بقيمة تداول 720.2 مليون جنيه بنسبة 5.5%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 645.4 مليون جنيه بنسبة 5%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، واتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 509.2 مليون جنيه، 507.1 مليون جنيه، بنسبة 3.9%، 3.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16454.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3060.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4493.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 19401.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 3615.57 نقطة.