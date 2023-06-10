اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 05:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية فى عين شمس

السبت، 10 يونيو 2023 04:31 م
تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية فى عين شمس محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس شقيقين  15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة  عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص  "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم مُلقاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلق نارى بالرقبة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما .
 

 


قتل

عين شمس

عقوبة القتل

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة