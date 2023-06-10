بوليتكو: لائحة اتهام ترامب لن تلحق ضررا بالغا بشعبيته بين قاعدته الانتخابية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية إن لائحة الاتهام الصادرة بحق الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب خطيرة للغاية لاسيما تلك التى تؤكد تخزينه وثائق تتعلق بقدرات الدفاع والأسلحة للولايات المتحدة والدول الأجنبية بلا مبالاة في منزله، ومع ذلك ليس من الأكيد أن تلحق هذه الاتهامات ضررا بالغا بشعبيته بين قاعدته الانتخابية.

واعتبرت الصحيفة أن هذه اللائحة التى تضم 37 اتهاما، ليس من الواضح ما إذا كانت ستؤثر على موقف ترامب مع قاعدته - أو تضر بمكانته كمرشح أول في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاسيما بعد مشاهدته ينجو من عمليتي عزل ولائحة اتهام سابقة ، قلة من الجمهوريين مقتنعون هذه المرة بأن الأمر سيكون مختلفًا.

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم مايك دينيهي بعد فترة وجيزة من الكشف عن لائحة الاتهام: "قاعدة دعم ترامب تعتقد أن وزارة العدل فاسدة، لذا فهم سيظلون مع ترامب بغض النظر عن التهم المحددة".

وبين إعلان لائحة الاتهام يوم الخميس والكشف عنه بعد أقل من 24 ساعة ، تسابق المنافس الرئيسي لترامب ، رون ديسانتيس ، ومرشحون آخرون بالفعل للدفاع عن الرئيس السابق مما وصفه حاكم فلوريدا بـ "تسليح إنفاذ القانون الفيدرالي".

مع انتشار خبر لائحة الاتهام ، كان ترامب على اتصال بالحلفاء في الكونجرس الذين سرعان ما دافعوا عنه. أخذ فريق ترامب ، كما فعلوا في المرات السابقة ، في الحسبان من الذي أصدر بيانًا ولم يصدر بيانًا بعد. لاحظ أحد حلفاء ترامب ، على سبيل المثال ، أن القيادة الجمهورية - باستثناء الأغلبية في مجلس النواب،- أصدرت بيانات على الفور تقريبًا.

اجتمع ترامب وفريقه السياسي في بيدمينستر في نهاية الأسبوع قبل الرحلات المقررة سابقًا إلى اجتماعات الحزب الجمهوري في جورجيا ونورث كارولينا. كانوا يتوقعون الثقة في أن ترامب ، على الأقل في البداية ، سيشهد زيادة في الدعم وجمع الأموال.