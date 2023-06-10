بدء تلقى طلبات التظلمات بالشهادة الإعدادية بالمنوفية اليوم

المنوفية – محمود شاكر

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، في تلقى طلبات التظلم على درجات المواد المتنوعة للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وأكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن المديرية تتلقى الطلبات للتظلمات اعتبارا من اليوم السبت ولمدة أسبوعين بما فيها أيام العطلات والإجازات الرسمية.

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بعد المتابعة الكاملة للرصد والمراجعة الشديدة من أجل الوصلول إلى نتيجة بلا اى أخطاء .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن العاملين فى الكنترول كانوا يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات ومراجعتها الكاملة قبيل إعلانها، لافتا إلى إلى أنه كان يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة والرصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية .

كان الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أكد انتهاء أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضية، والبدء فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة منذ السبت الماضى .

يذكر أنت 82 ألف و557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 داخل 399 لجنة ، جاء ذلك بمتابعة غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقا للضوابط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، كما تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.