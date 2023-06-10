واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الجهود التي تبذلها سويسرا فى الجانب الإنساني للتخفيف من حدة الكارثة الناتجة عن الانقلاب الحوثي، والدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه في اليمن بعد شغلها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع العام الحالي.



وأشار الوزير اليمني إلى استمرار مليشيا الحوثي في التعامل بسلبية مع دعوات إحلال السلام، ورفضها للحوار وعدم استجابتها لدعوات تسوية الصراع وإنهاء الانقلاب سلميا.



من جانبه، أكد السفير السويسري وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.