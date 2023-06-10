النيابة الإدارية تتسلم اليوم مسوغات تعيين المعاونين الجدد من دفعتى 2017 و2018

كتب عبد الله محمود

تتسلم هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت مسوغات التعيين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بقراري رئيس الجمهورية رقمي 209 و210 لسنة 2023.

وجاءت مسوغات التعيين كالتالى:

1. إقرار الذمة المالية بداية خدمة.

2. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

3. أصل شهادة الموقف من التجنيد.

4. استمارة 103 ع.ح مدموغة ومختومة.

5. الكشف الطبي "نموذج 111 ت.ص".

6. أصل شهادة الخدمة العامة للإناث حديثة.

7. طبعة برنت بالرقم التأميني.

8. 4 صورة بطاقة الرقم القومي حديثة مدون على إحدى الصور رقم التلفون المحمول.

9. قرار الاستقالة أو إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة، أو إقرار ما يفيد بعد العمل.

10. إفادة من أي بنك برقم الحساب البنكي الشخصي موجه إلى هيئة النيابة الإدارية.

11. عدد 6 صور شخصية حديثة بزي رسمي وخلفية بيضاء.

فيما أكدت الهيئة على المعينين الجدد الحضور إلى المبنى الرئيسي بالسادس من أكتوبر لتسليم مسوغات التعيين وفقًا للمواعيد التالية:

1. بالنسبة لدفعة 2017 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 وحتى الأحد الموافق 11 يونيو 2023.

2. بالنسبة لدفعة 2018 اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وحتى الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023.

كما أكدت النيابة على أنه لن يتم تسليم خطاب العمل إلا لمن استوفى كافة الأوراق الخاصة بمسوغات التعيين.