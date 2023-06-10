اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 03:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المديريات التعليمية تنتهى من فرش وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

السبت، 10 يونيو 2023 03:00 ص
المديريات التعليمية تنتهى من فرش وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت المديريات التعليمية من فرش وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، استعداداً للامتحانات التى تنطلق 12 يونيو الحالى، حيث تم المرور على اللجان المستهدفة من قبل مديرى الإدارات التعليمية والمديريات للتأكد من تنظيف اللجان وجاهزية المقاعد لاستقبال للطلاب، وتوفير وسائل التهوية المناسبة وغرف الإسعافات داخل المدارس لاستقبال أى حالات مرضية مفاجئة، إضافة إلى تخصيص غرفة كمقر لكنترول المدرسة يتم وضع أسئلة الامتحانات بها بعد استلامها من لجنة توزيع الأسئلة وقبل توزيعها على الطلاب.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

التربية والتعليم

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

موعد إعلان النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

محظورات امتحانات الثانوية العامة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكرم العاملين بالكنترولات.. صور

الأحد، 04 يونيو 2023 08:21 م

وزارة التربية والتعليم توضح تفاصيل الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. وتؤكد: الالتزام بتظليل دائرة واحدة فى الأسئلة الاختيارية.. وإجابة كل سؤال فى الأجزاء المقالية فى المكان المخصص له

السبت، 03 يونيو 2023 12:00 ص

وزير التربية والتعليم يلتقى وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأربعاء، 10 مايو 2023 09:41 م

محافظ أسيوط يوافق على 125 طلب إجازة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم

الأحد، 07 مايو 2023 05:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة