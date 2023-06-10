الكنيستان الكاثوليكية والسريانية الأرثوذكسية بمصر تنعيان والدة رئيس مجلس الوزراء

وذكر بيان الكنيسة السريانية " سائلين الله جل شأنه، أن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، مع خالص الدعاء والصلوات من أجله ليوفقه الله دائماً في مسؤوليته المرموقة في خدمة الوطن".

وفى سياق متصل، أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيان جاء فيه:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء. وتعبر الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن خالص تعازيها إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما تصلي الكنيسة إلى اللهالقدير، حتى يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويمنح العائلة الصبر والسلوان".