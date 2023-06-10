اليوم السابع
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الكنيستان الكاثوليكية والسريانية الأرثوذكسية بمصر تنعيان والدة رئيس مجلس الوزراء

السبت، 10 يونيو 2023 11:53 ص
الكنيستان الكاثوليكية والسريانية الأرثوذكسية بمصر تنعيان والدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
كتب: محمد الأحمدى

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يتوجه الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بخالص العزاء والمواساة للدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدته الفاضلة.  

وذكر بيان الكنيسة السريانية " سائلين الله جل شأنه، أن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، مع خالص الدعاء والصلوات من أجله ليوفقه الله دائماً في مسؤوليته المرموقة في خدمة الوطن". 

وفى سياق متصل، أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيان جاء فيه: 

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء. وتعبر الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن خالص تعازيها إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما تصلي الكنيسة إلى اللهالقدير، حتى يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويمنح العائلة الصبر والسلوان".


الكنيسه الكاثوليكيه

الكنيسه السريانيه

الدكتور مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء



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