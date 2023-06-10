السبب طفل.. تفاصيل انفجار أدى إلى سقوط 22 قتيلا معظمهم أطفال فى الصومال

قتل 22 شخصا من بينهم طفلان بانفجار ذخائر فى الصومال، فى منطقة تبعد حوالى 120 كيلومترا جنوبي مقديشو، حسبما أعلن نائب مفوض المنطقة.

وقال المسئول عبدى أحمد على فى مؤتمر صحفى: "وقعت كارثة قرب قوريولى، لقى أطفال أبرياء مصرعهم فى انفجار نجم عن قذائف هاون"، ولم يحدد المسئول مصدر هذه الذخائر، ولا متى وضعت فى المكان المذكور.

وطلب على من السلطات المساعدة "لسحب هذه الذخائر غير المنفجرة والمتناثرة فى المنطقة"، و"تجنب هذه الكوارث".

وأكد أحد سكان المدينة، فى اتصال مع "فرانس برس"، أن معظم الضحايا "أطفال صغار قضوا فى المكان بعدما اصطدم أحدهم بعبوة ناسفة قرب مكان يلهون فيه".

وتشهد المنطقة مواجهات منتظمة بين القوات الصومالية بدعم من قوة الاتحاد الإفريقى، ومتمردى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الذين يقاتلون الحكومة منذ عام 2007.

وفي 26 مايو، قتل متمردو حركة الشباب 54 جنديا على الأقل فى هجوم على قاعدة للاتحاد الإفريقى يتمركز فيها جنود أوغنديون في مدينة بولو مارير، التى تبعد حوالى 30 كيلومترا من قوريولى.