العيد القومى لمحافظة المنوفية.. بالأرقام مشروعات جاهزة للافتتاح تعرف عليها

المنوفية – محمود شاكر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه هناك العديد من المشروعات المقرر افتتاحها بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة المنوفية، والذى من المقرر أن يتم الاحتفال به بعد غدا الأثنين 13 يونيو من كل عام، بالعديد من الأشكال .

وأكد محافظ المنوفية، أن من أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح بالعيد القومى للمحافظة" مبنى خدمات وأنشطة لمركز شباب كمشيش بمركز تلا استكمال وتشطيب مبنى الخدمات والانشطة لمركز شباب ميت الكرام بقرية ميت الكرام، المبنى الإداري وصالات الانشطة لنادى جروان بقرية جروان بعد تطويرة، صالة أنشطة بالدور الاول لمركز شباب كفر شبرا زنجى بقرية شبرا زنجى، صالة أنشطة لمركز شباب دمهوج بقرية دمهوج، صالة أنشطة لمركز شباب منشأة دملو بقرية دملو، صالة أنشطة لمركز شباب منشأة شنوان بقرية منشأة شنوان، ملعب نجيل صناعى لمركز شباب إصطبارى بقرية إصطبارى، ملعب نجيل صناعي لمركز شباب كفر بيتبس بقرية كفر بيتبس .

وأضاف محافظ المنوفية، أنه من أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح بالعيد القومى ضمن القطاع الصحى، انشاء الوحدة الصحية بمنشأة ام خنان بقرية ام خنان بمركز قويسنا، انشاء الوحدة الصحية بكفر مناوهلة بقرية كفر مناوهلة بمركز الباجور، انشاء وحدة الكلى بمستشفى سرس الليان بمدينة سرس الليان، وفى مجال الطب البيطرى، وحدة بيطرية داخل الادارة البيطرية الشهداء بمركز الشهداء، وحدة بيطرية والمبنى الإداري داخل الادارة البيطرية بشارع بور سعيد بمدينة أشمون، العنبر البحري بمجزر البتانون بمركز شبين الكوم .

تابع محافظ المنوفية ،أنه من أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح بالعيد القومى بقطاع الصرف الصحى " محطة رفع صرف صحى منشأة جريس بمركز اشمون بقيمة 32 مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى ساقية المنقدى بمركز أشمون بقيمة 34 مليون جنيه، محطة رفع صرف صحى الخور بمركز أشمون بقيمة 27 مليون جنيه، صرف صحى عزبة الكوم الاحمر بمركز أشمون بقيمة 32 مليون جنيه، صرف صحى شوشاى بمركز أشمون بقيمة 24 مليون جنيه، صرف صحى كفر السيد بمركز أشمون بقيمة 25 مليون جنيه، صرف صحى مجيريا بمركز اشمون بقيمة 50 مليون جنيه، صرف صحى كفر عون بمركز اشمون بقيمة 66 مليون جنيه، صرف صحى منيل دويب بمركز اشمون بقيمة 38 مليون جنيه، صرف صحى لبيشة بمركز اشمون بقيمة 36 مليون جنيه، صرف صحى الانجب بمركز اشمون بقيمة 62 مليون جنيه، صرف صحى كفر الغريب بمركز اشمون بقيمة 62 مليون جنيه، صرف صحى براشيم بمركز اشمون بقيمة 68 مليون جنيه، صرف صحى كوم عياد بمركز اشمون بقيمة 68 مليون جنيه، محطة رفع صحى كفر نفرة الرئيسية وكفر سبع الرجال ببركة السبع بقيمة 24 مليون جنيه، محطة رفع صحى كفر نفرة الفرعية بمركز بركة السبع بقيمة 22مليون جنيه، محطة رفع صحى كفر هلال بمركز بركة السبع بقيمة 37 مليون جنيه، محطة رفع صحى سبك الضحاك (2) بمركز الباجور بقيمة 34 مليونجنيه، صرف صحى مشأة سلطان الفرعية بمركز منوف بقيمة 28 مليون جنيه، صرف صحى زوير بمركز شبين الكوم بقيمة 50 مليون جنيه، صرف صحى سلكا بمركز شبين الكوم بقيمة 50 مليون جنيه، محطة رفع صرف صحى ابشاى بمركز الشهدء بقيمة 35مليون جنيه، صرف صحى كفر الشبع بمركز الشهداء بقيمة 30 مليون جنيه، صرف صحى كفر الجلابطة ( اون لايب ) بمركز الشهداء بقيمة 12 مليون جنيه، صرف صحى كفر السوالمية بمركز الشهداء بقيمة 30 مليون جنيه، صرف صحى عمروس بمركز الشهداء بقيمة 45 مليون جنيه، محطة رفع صرف صحى شمنديل بمركز قويسنا بقيمة40مليون جنيه، صرف صحى ميت سراج بمركز قويسنا بقيمة 45 مليون جنيه، صرف صحى بنى غريان بمركز قويسنا بقيمة38 مليون جنيه .

وأضاف محافظ المنوفية أنه من أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح بالعيد القومى في مجال التطوير والميادين " إنشاء وتطوير حديقة الباجور بمركز الباجور، إنشاء وتطوير كورنيش الباجور بمركز الباجور، إنشاء وتطوير كورنيش بركة السبع بمركز بركة السبع، انشاء كوبرى مشاة يربط بين قرية بي العرب وقرية ابو سنيطة بمركز الباجور، تطوير ممشى البطحة القبلية بمدينة منوف، تطوير ممشى البطحة البحرية بمدينة منوف، تطوير الحديقة الدولية بركة السبع غرب ببركة السبع، ممشى بركة السبع غرب ببركة السبع، تطوير حديقة بشاير الخير بشارع عاطف السادات بحى غرب شبين الكوم .

وأكد محافظ المنوفية أنه من أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح بالعيد القومى في قطاع التربية والتعليم" مدرسة الشهيد العقيد فتحي قدري جعفر بقرية بخاتى بمركز شبين الكوم (إنشاء جديد)بقيمة 10 مليون و128 ألف جنية، مدرسة كفر البتانون الثانوية بقرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم ( إنشاء جديد) بقيمة 5مليون و900 ألف جنيه، مدرسة كفر البتانون الابتدائية بقرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم ( إنشاء جديد) بقيمة 9مليون و400 ألف جنيه، مدرسة الشهيد سامى عبيد الابتدائية بقرية شبرا خلفون ( إحلال كلى ) بقيمة 6 مليون و800 ألف جنيه، مدرسة كمشوش الرسمية لغات بقرية كمشوش بمركز منوف (انشاء جديد) بقيمة 11 مليون و200 ألف جنيه، مدرسة الشهيد عماد عدلي اسماعيل بقرية فيشا الكبرى بمركز منوف ( احلال جزئي ) بقيمة 5مليون و200 ألف جنيه، مدرسة الدبايبة الثانوية بقرية الدبايبة بمركز بركة السبع ( إنشاء جديد ) بقيمة 7 مليون و700 ألف جنيه، مدرسة الشهيد ابو الخير بقرية شبرا قبالة بمركز قويسنا ( توسع ) بقيمة 5 مليون و500 ألف جنيه، مدرسة ابشيش الاعدادية بقرية ابشيش بمركز الباجور ( إنشاء جديد) بقيمة 8 مليون جنيه، مدرسة ابشيش الابتدائية بقرية ابشيش بمركز الباجور ( احلال جزئي ) بقيمة 5 مليون و300 ألف جنيه، مدرسة بي العرب الابتدائية بقرية بي العرب بمركز الباجور ( صيانة ) بقيمة مليون و500 ألف جنيه، مدرسة السادات الثانوية بمركز تلا ( صيانة ) بقيمة 3 مليون و40 ألف جنيه، المدرسة الثانوية بالدبايبة ببركة السبع، انشاء مدرسة ابشيش الاعدادية بقرية ابشيش بمركز الباجور بقيمة 8مليون و310 الف جنيه، انشاء جناح إضافي بمدرسة الحاجة عطيات عجلان الابتدائية بقرية ميت عفيف بالباجور بقيمة 5 مليون جنيه .