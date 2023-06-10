2 مليار و 862 مليون جنيها جملة الاستثمارات بمشروعات قطاع الغاز في المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ، أنه انطلاقا من حرص القيادة السياسية بمواصلة تطوير جهود الدولة في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد الدولة من البترول والغاز الطبيعي لإقامة مشروعات صناعية عملاقة بقطاع البترول بهدف تأمين احتياجات السوق المحلى والحد من الفجوة الاستيرادية والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة .

وتنفيذاً لرؤية الدولة البناءة فقد أعطى محافظ المنوفية أولوية قصوى لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي بجميع قري ومدن ومراكز المحافظة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقعهم نحو الأفضل.

واضاف محافظ المنوفية، أنه بلغ عدد المدن المخدومة (10) مدن و(66) قرية مخدومة بنطاق المحافظة وجاري توصيل شبكات الغاز الطبيعي لعدد (33) قرية، فيما بلغ عدد العملاء المنتفعين بخدمة توصيل الغاز الطبيعي (937) ألف و(475) عميل منذ بدء النشاط بالمحافظة و(334) ألف و(30) عميل خلال الفترة من 2014/2022 ، كما تم إنشاء (31) محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وذلك بخلاف توصيل الغاز الطبيعى لعدد (81) قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.