"السياحة والمصايف بالإسكندرية": نسبة الإشغال 25% على شواطئ القطاع الشرقى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء فى شواطئ القطاع الشرقى والصفراء فى شواطئ القطاع الغربي، والتى تعني أنه لابد من الالتزام بالنزول فى المناطق المحددة للسباحة الآمنة، وجاءت نسب الإشغال فى شواطئ القطاع الشرقى اليوم 25%، والغربي تتراوح من 15% إلى 20%.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بعدم نزول البدلات الا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد.

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى:

أولًا:

الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف www.catr.gov.eg

1. الدخول على الموقع

2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه

3. الضغط على خانة احجز الآن

4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:

الاسم

رقم الهاتف

رقم الواتساب

البريد الالكتروني

رقم الهوية

5. تحديد عدد الافراد

6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة )

7. موافقة علي الشروط والاحكام

8. اضغط احجز اللآن

9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة، للمرور به من بوابة الشاطئ.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة، ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد أقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.

على أن يتم حجز شاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في أكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.