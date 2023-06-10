اليوم السابع
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الداخلية تضبط 19 كيلو حشيش بحوزة شخصين فى القاهرة

السبت، 10 يونيو 2023 11:32 ص
الداخلية تضبط 19 كيلو حشيش بحوزة شخصين فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب:ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال تواجدهما أمام العقار محل سكن أحدهما، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيــش وزنت 19 كيلو جراما - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى -  2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحدهما - سيارة "ملك أحدهما" - هاتفين محمــــول).
 
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والمركبات لسهولة التوزيع.

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