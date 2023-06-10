اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.9 مليون جنيه بالقاهرة والمحافظات

السبت، 10 يونيو 2023 11:29 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.9 مليون جنيه بالقاهرة والمحافظات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر (قسم شرطة التجمع الخامس – مركز شرطة أبوكبير – مركز شرطة القناطر الخيرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة – القليوبية - الشرقية) تم استهدافهم، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الكوكايين – سيارة – 3 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية وعملات "أجنبية ومحلية").
 
ونجحت الجهود في ضبط سيدة حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط سيدة حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).
 
وتمكنت الجهود من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير في الشرقية، وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 200 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 110 قرص مؤثر لعقار "الأبتريل" – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
واسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 400 قرص مخدر لعقار "التامول" – 30 قرص مؤثر لعقار "الأبتريل" – كمية لمخدر الأفيون – كمية لمخدر الحشيش – 2 قطعة حجرية يشتبه فى كونهما أثرية – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس)، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – 2 سيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وأثمرت الجهود عن ضبط سيدة حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزتها (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـمليون و 900 ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات

سلاح

حملة امنية

أمن الشرقية



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