الحماية المدنية تُسيطر على حريق سيارة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق سيارة في حي الزهور.

ورد بلاغ إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، يفيد بنشوب حريق في سيارة بمنطقة حرفيين الزهور أمام محلات قطع غيار سيارات في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وجرى الدفع علي الفور بفريق من قسم الإطفاء برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية، بسيارتين إطفاء، وتم السيطرة على الحريق في السيارة قبل امتداده إلى السيارات المجاورة.

وأكد مصدر طبي بمحافظة بورسعيد، أنه لم تستقبل مستشفيات المحافظة، أية مصابين اثر حادث حريق السيارة في حي الزهور.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.