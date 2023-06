اندلاع حريق ضخم فى أحد مواقع البناء بهامبورج الألمانية وسط دوى انفجارات.. فيديو

اندلع حريق كبير وتصاعدت سحب الدخان السوداء فى أحد مواقع البناء فوق هافن فى هامبورج بألمانيا، وحذّرت فرق الإطفاء من أن السكان قد يتعرضون للضرر بسبب انبعاث غازات الدخان، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن حريقا اندلع فى مدينة هافن فى هامبورغ، مشيرًا إلى أن المبنى المتضرر لا يزال قيد الإنشاء.

BREAKING: Multiple explosions and fire at construction site in Hamburg, Germany pic.twitter.com/gDwz8RCcdr