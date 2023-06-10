الحبس 3 سنوات لحداد قتل شخصا فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، بمعاقبة كل من المتهم " م.ال.ف" بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات ،عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه ، في واقعة ضرب أفضي الي موت.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 18873 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجني عليه وعلي أثرها توفي المجني عليه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أن التحريات السرية أكدت أن المتهم "م.ال.ف"'حداد ،تعدي علي المجني عليه " ع.م.ط" ،وذلك اثر مشادة بينهما تطورت الي مشاجرة ، فقام المتهم بأن قصد إصابة المجني عليه مستخدما سلاح أبيض حنصر ملوحا به في وجه المجني عليه محاولا التعدي عليه وما أن اظفر به حتي عاجله بضربة بذلك السلاح استقرت في ذراعه الايسر ، وتركه وفر هاربا ،وتم نقل المجني عليه الي المستشفي لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من الصفة التشريحية للمجني عليه ، إصابته بالعضد الأيسر إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية حدثت من قطع غائر ،وقد فقد كمية كبيرة من الدماء اثر إصابته بقطع بالاوعية الدموية ،مما أدت إلي زيادة ضربات القلب والتنفس حتي فشلها وتوقفها عن العمل ، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.







