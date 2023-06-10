الأمين العام للأمم المتحدة يبقي موفده إلى السودان رغم إعلانه "شخصا غير مرغوب فيه"

وكالات

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصا "غير مرغوب فيه" "يتنافى" ومبادىء الأمم المتحدة و"لا يمكن تطبيقه".

وقال ستيفان دوجاريك إن صفة الألماني فولكر بيرتس "لم تتبدل".

وأوضح أن "صفة بيرتس لم تتبدل راهنا ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى "الثقة المطلقة" التي عبر عنها أنطونيو غوتيريش حيال موفده إلى السودان.

وأخطرت الحكومة السودانية، في وقت سابق، أمين عام الأمم المتحدة بإعلانها فولكر بيرتس، ممثله الرسمي ورئيس بعثة "يونيتامس"، شخصا غير مرغوب فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ يوم الخميس.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، عن صدمته إزاء طلب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنهاء مهام المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس.