اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استمرار تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. اعرف آخر موعد

السبت، 10 يونيو 2023 06:00 ص
استمرار تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. اعرف آخر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تستمر الإدارة التعليمية بالإسكندرية فى تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، حتى 17 يونيو الجارى. 
 
ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بدأ التقديم لها اعتبارًا من السبت الموافق 3 من يونيو 2023 و لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.
 
 
وقد اعتمد اللواء محمد الشريف تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي القادم، بحد أدني 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولي.جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية .
 
وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة علي أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر،كما أوضح أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العام.
 

 

 


الاسكندرية

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