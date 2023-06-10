احذر.. تناول الشاي مع البسكويت يرفع مستويات السكر في الدم

كتبت ميرفت رشاد

معظم الأشخاص مغرمون ببدء يومهم بكوب من الشاي مع تناول القليل من البسكويت ، ولسوء الحظ ، يمكن أن يكون البسكويت غنيًا بالسعرات الحرارية والدهون المهدرجة، في المتوسط ، يحتوي البسكويت العادي على حوالي 40 سعرة حرارية ، يمكن أن تحتوي الأصناف المملوءة بالكريمة أو المخبوزة حديثًا على ما يصل إلى 100 إلى 150 سعرة حرارية لكل قطعة بسكويت، يصنع معظمه من الدقيق المكرر ، والذي يمتصه الجسم بسرعة ويمكن أن يساهم في مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

اضرار تناول البسكويت

غالبًا ما يتم تحميل البسكويت بمواد كيميائية مثل المستحلبات والمواد الحافظة وعوامل التلوين ، والتي تُضاف لزيادة مدة صلاحيتها، توجد أيضًا كميات مفرطة من الملح والسكر في البسكويت، ينتهي الاستهلاك العالي للصوديوم أيضًا في احتباس الماء مما يؤدي إلى الانتفاخ والانتفاخ وزيادة الوزن، نتيجة لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو زيادة الوزن تجنب تناول البسكويت.

من المهم أيضًا توخي الحذر من البسكويت الخالي من السكر ، لأنه غالبًا ما يحتوي على مواد تحلية صناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز ، والتي يمكن أن تؤثر على عملية التمثيل الغذائي وتعطل ميكروبيوم الأمعاء بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي غمس البسكويت الحلو في الشاي أو القهوة إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

حتى عندما تدعي علبة البسكويت أنها من القمح الكامل ، أو غنية بالألياف ، أو قائمة على دقيق الشوفان ، فإن نسبة هذه المكونات الصحية تكون في حدها الأدنى عادةً ، وتتراوح من 5 إلى 10 % المكون الأساسي يبقى الدقيق المكرر غير الصحي.

تشير بعض التقديرات إلى أنه حتى أخذ أربعة بسكويت يساوي كيس رقائق البطاطس تقريبًا، هذا أمر مزعج لصحة القلب للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، والذين يأكلون هذه البسكويت ويعتقدون أنها خيار صحي أكثر.

في المرة القادمة التي تبحث فيها عن بسكويت ، يجدر بك التفكير في العواقب المحتملة، هناك بدائل أفضل متاحة ، مثل تناول المكسرات مثل اللوز ، لا توفر هذه الخيارات طعمًا لذيذًا فحسب ، بل توفر أيضًا التغذية الأساسية، المكسرات غنية بالدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات والمعادن ، مما يجعلها خيارًا صحيًا أكثر مقارنة بالبسكويت.