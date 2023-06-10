إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "فتح الكابود"

قررت نيابة شبرا، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كون تشكيلا عصابيا لسرقة البطاريات من السيارات بأسلوب"فتح الكابود"

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالسيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الضغط على الكابود"، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى.

كما تم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" صاحب مخزن خردة - مقيم بدائرة القسم)وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.