وكيل مديرية العمل بالشرقية: 4 آلاف فرصة عمل ضمن ملتقى توظيف برنامج فرصة

الشرقية - إيمان مهنى

انطلق ملتقي توظيف بمحافظة الشرقية، المقام بالصالة المغطاة بالزقازيق، بمشاركة 40 شركة، لتوفير 4 آلاف فرصة عمل للشباب، في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، ومحافظة الشرقية ، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

قال الدكتور أحمد عبد الهادى وكيل مديرية العمل لـ" اليوم السابع"، انه بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت 4000 فرصة عمل على مجموعة من الوظائف في عدد من القطاعات ومنها : القطاع الخدمي (سائقين -مسئولين تمويل-مندوب مبيعات-افراد امن-كول سنتر-مدخل بيانات) ،و القطاع الصناعي (عمال انتاج-فنين صيانه -فنى لحام -براد) ، والقطاع الزراعي ( مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين ) ، وقطاع الاغذية ( عضو فريق - عامل انتاج - مساعد انتاج - عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات ) ، وقطاع الملابس ( عمال انتاج – عمال مكواه ) ، وقطاع الدهانات ( مسئول مبيعات ).

وقال مدير المديرية أن المزايا التى توفرها الشركات المشاركة بالملتقى تتمثل في تأمين صحي وإجتماعى، و بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، و بدل وجبة ، وغيرها من المزايا التى تحقق الرضا الوظيفى وتزيد من الإنتاجية ، داعياً الشباب إلى متابعة الجهود التى تبذلها وزارة العمل بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، وكذلك فرص التدريب المهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل والتى تؤهل الشباب للإلتحاق بالوظائف التى يرغبون في العمل بها.