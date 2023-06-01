وزيرة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 1152 بلاغا خلال 3 أشهر

كتب مدحت وهبة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نجح الفريق فى إجراء التدخلات اللازمة والتعامل مع 1152 بلاغا ، تمثل إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة إنجاز 100%.

وأشار التقرير إلى تنوع البلاغات التى تم التعامل معها ما بين بلاغات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأخرى تخص الأطفال والكبار بلا مأوى وحالات إنسانية وأسر بلا مأوى، وتم التدخل فى إطار من المهنية وآليات التعامل خاصة مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء .

وأوضح التقرير أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية وبورسعيد والقليوبية تصدرت قائمة التدخلات، حيث شهدت القاهرة أعلى نسبة بلاغات على مستوى المحافظات بإجمالي 312 بلاغًا مقابل 70 بلاغًا فقط بمحافظة البحيرة، كما تصدرت بلاغات الكبار بلا مأوى القائمة بإجمالي 837 بلاغًا يليها 284 بلاغا للأطفال بلا مأوى، ثم البلاغات الواردة من دور الرعاية الاجتماعية 18 بلاغًا، وفى النهاية حالات إنسانية بإجمالي 13 بلاغًا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم منظومة عمل الفريق وتوفير كافة الإمكانات له للتعامل الفوري مع البلاغات على النطاق المركزي وفرق التدخل السريع بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمة المقدمة وسرعة الإنجاز، كما يتم العمل على محور رفع المهارات ودعم فريق التدخل السريع بأدوات التدريب المستمر فى مجالات إدارة الوقت والعمل الجماعي .

وفى إطار الدعم الفني لأعضاء الفريق تم تدريب رؤساء الفرق بالمحافظات على استخدام أجهزة اللاسلكى فى التواصل والتنسيق مع الجهات المختلفة وبحث البلاغات، كما تم تنفيذ تدريب على آليات التوعية بجريمة الاتجار فى البشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، إضافة إلى تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل، حيث استخدام برنامج (Rapid Pro) لضمان سرعة إرسال البلاغات إلى أكثر من جهة فى نفس الوقت وسرعة التعامل مع البلاغات والوصول لأقصي معدلات الإنجاز من خلال ربط الفرق المحلية ومتابعة عملها على شاشة نظام Gps ،وتوثيق التدخلات التي تتم مع الحالات سواء بالصورأو الفيديو ، وكذلك تحديد الموقع الجغرافى للحالة بخاصية GPS، ويساعد أيضًا البرنامج على توفيرقاعدة بيانات بالحالات التى تعاملت معها فرق التدخل السريع والتدخلات التى قام بإجرائها لنقل الأشخاص بلا مأوى بالوحدات المتنقلة.

ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة(16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر ، وشكاوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.