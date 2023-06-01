اليوم السابع
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نقابة السكة الحديد تعلن زيادة منحة الزواج والإعانة المرضية إلى 1000 جنيه

الخميس، 01 يونيو 2023 01:32 م
نقابة السكة الحديد تعلن زيادة منحة الزواج والإعانة المرضية إلى 1000 جنيه محطة قطار - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن مجلس المديرين وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 مايو 2023، على المذكرة المقدمة من النقابة العامة والتي تطالب بزيادة منحة الزواج للعاملين وكذلك الاعانات المرضية والتي تصرف من رعاية العاملين برئاسة الهيئة .
 
أوضحت النقابة في مذكرتها، أنه نظرا للحالة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار أصبح 200 جنيه منحة زواج لا تكفي، وكذلك مبلغ 500 جنيه إعانة مرضية لا تكفي، وطالبت النقابة بزيادتهم إلى 1000 جنيه كل منحة.
 
وأضاف: عليه قد وافق مجلس المديرين على زيادة منحة الزواج والاعانة المرضية إلى 1000 جنيه لكل منهما، وتقدمت النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير  للمهندس محمد عامر رئيس الهيئة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية ونواب الهيئة وعبد الله مهدي رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية والدكتور مصباح سرحان مدير عام الأجور والمزايا.
 

نقابة السكة الحديد

نقيب السكة الحديد

إعانة الزواج



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