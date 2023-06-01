اليوم السابع
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مصرع شخص نتيجة تصادم سيارة مع دراجة نارية فى الإسماعيلية

الخميس، 01 يونيو 2023 09:45 ص
مصرع شخص نتيجة تصادم سيارة مع دراجة نارية فى الإسماعيلية جثة - ارشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى شخص مصرعه نتيجة تصادم سيارة مع دراجة نارية على  محور 30 يونيو طريق الصالحية بعد مفارق الصالحية اتجاه الإسماعيلية وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على محور 30 يونيو طريق الصالحية الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع سالم محمد سالم 24 عام مقيم فاقوس شرقية، تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة. 
 
جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثمان المتوفى. 

 


 

 


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