مصرع شاب غرقًا في منطقة شاطئ غرب الإسكندرية وجاري البحث عن جثمانه

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حالة غرق بشاطئ أبو يوسف، غربي المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية و رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه غرب المحافظة.

ودعا الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، غواصين الخير وبالاخص غواصين الاسكندرية سرعة التوجه إلى شاطىء ابو يوسف شمال الروضة الخضراء البحث عن جثمان غريق شاب يدعى عبدالرحمن ابراهيم صديق.

وطالب المالحي، رواد الشواطئ بضرورة الإلتزام بتعليمات المنقذين والغطاسين المتواجدين على الشواطىء والامتناع عن النزول عند رفع الرايات الحمراء على الشواطىء ,وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.