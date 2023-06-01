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محافظ كفر الشيخ: السبت إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

الخميس، 01 يونيو 2023 10:33 م
محافظ كفر الشيخ: السبت إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء محافظ كفر الشيخ عن موعد اعلان نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أنه تابع، اليوم الخميس، أعمال المراجعات النهائية، موجها  ب رصد الدرجات والمراجعة النهائية، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، مساء اليوم وغداً الجمعة، لاعتمادها، يوم السبت.
 
جاء ذلك بناء على تلقي محافظ كفر الشيخ عدد من الاستفسارات من الأهالي عن موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، فوجه بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة لاعتمادها واعلانها، والإعلان عن أسماء الأوائل.
 
 

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