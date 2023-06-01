محافظ الغربية يتفقد بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة عمارات الأوقاف بطنطا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا، وذلك خلال جولته اليوم لمتابعة بدء الأعمال والتي تم إسنادها للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية للعمارات والبالغ عددها 15 بلوك بإجمالي 36 عمارة يقطنها ما يزيد عن 800 أسرة، ليكتمل بذلك تطوير المنطقة بأكملها، حيث تم الانتهاء من بناء 6 عمارات للإسكان بديل للعشوائيات بإجمالي 480 وحدة سكنية على مساحة 3.6 فدان، إلى جانب البدء في رفع كفاءة البنية التحتية لعمارات الأوقاف من شبكات الصرف الصحي والمياه إلى جانب الرصف وطلاء واجهات العمارات.

وأكد رحمي أن منطقة العجيزي شهدت أعمال تطوير مكثفة من خلال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي في الجهة المقابلة لعمارات الأوقاف إلى جانب رصف طريق سكة تلا والذي يعتبر أحد أهم المداخل لمدينة طنطا، ورصف وتطوير الشوارع الرئيسية مثل التحرير وسكة صناديد فضلا عن تطوير البنية التحتية بالشوارع الفرعية ورصفها بالانترلوك ضمن مشروع تطوير العشوائيات.

ووجه الأهالي الشكر للرئيس السيسي، لتحقيق حلمهم الذي طال انتظاره، حيث عانت المنطقة من تدهور وتهالك البنية التحتية، ومن جانبه أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير المخططة والعشوائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية في ظل الجمهورية الجديدة.