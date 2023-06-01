محافظ الجيزة يسلم "ذوى همم" 57 كرسيًا كهربائيًا وتروسيكلًا لذوى الأحد المقبل

كتبت - مرام محمد

يسلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو 2023، 18 موتوسيكل و39 كرسي كهربائي لذوي الهمم والقدرات الخاصة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الهمم.

وأكدت المحافظة اهتمامها بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم، مثمنة الدور الحيوي للمؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سلم مؤخرا منحا مالية مهداة من إحدى المؤسسات الخيرية لـ50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه، ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة والمؤسسة لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.